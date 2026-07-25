1兆円市場に急成長した占いの裏で、AIを使った“自称占い師”が急増。AIに騙されてLINEへ誘導され、特別祈祷で数十万を毟られる巧妙な手口と、SNSで告発するとさらなるカモにされる冷酷な裏社会の罠に迫る。◆「令和の占いブーム」にもAIの魔の手が…コロナ禍以降、孤独や社会不安を背景に1兆円規模まで膨れ上がった占い市場。この「令和の占いブーム」にもAIの魔の手が忍び寄っている。「SNSには『無料鑑定します』と謳う占い師の