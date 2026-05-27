「GRスープラよりも高いのか！」。その価格を知り驚きの声を上げたのは、最終型A90オーナーの編集部員だ。 確かにそうだ。WRC参戦マシンをベースに市販車を造るという通常とは真逆の考え方で開発されたスペシャル。とはいえ2020年の発売当時、最上位グレードの価格は約半額の456万円（RZ ハイパフォーマンス）だったのだから。 2026年5月27日（水）、GAZOO Racing（以下GR）は、GRヤリ