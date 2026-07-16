W杯準決勝でアルゼンチンがイングランドの国歌をかき消す

by ライブドアニュース編集部

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  2. 12. 大岩剛氏 A代表監督に就任へ
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  6. 16. 佐々木麟太郎 マーリンズ入団へ
  7. 17. 高橋藍躍動 日本が世界2位撃破
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  9. 19. 阪神・今朝丸 初先発で痛い黒星
  10. 20. 元巨人グリフィン 夢舞台で躍動
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