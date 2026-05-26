入院中の患者や病院関係者にひとときの安らぎを届けようとANAの客室乗務員から山口市の病院にスズランの花が贈られました。山口市の山口赤十字病院を訪れたのはANAグループの客室乗務員で山口大学出身の遠藤桜さんです。看護師の阪本桃子さんにスズランの花とスズランの香りをつけたしおりを贈りました。スズランの花言葉は「再び幸せが訪れる」。ANAグループは1956年から毎年、社会貢献活動として全国の赤十字病院な