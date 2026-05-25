「日本生命セ・パ交流戦」開幕記者会見に6選手が出席2026年度「日本生命セ・パ交流戦」開幕記者会見が25日、都内のホテルで行われた。巨人の田和廉投手、ヤクルトの山野太一投手、DeNAの松尾汐恩捕手、ソフトバンクの木村光投手、西武の渡部聖弥外野手、オリックスの寺西成騎投手が出席した。2018年以来、8年ぶりにパ・リーグ首位で交流戦を迎える西武。渡部は「打線も勢いがあって、投手は安定感抜群。引き続き投手が抑えてく