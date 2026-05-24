カマタマーレ讃岐 サッカー明治安田J2・J3百年構想リーグWEST-Aグループのカマタマーレ讃岐は24日、四国化成MEGLIOスタジアムでFC大阪と対戦。 1点を追いかける展開で迎えた後半38分、イギサンのヘディングで同点に追いつきます。 試合は2対2で終了しPK戦に突入。カマタマーレは1人が止められ、PK戦4-5でFC大阪に敗れました。