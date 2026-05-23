モニアックが右足首の腱炎で負傷者リスト入り覚醒の兆しを見せつつあった大谷翔平投手の“元同僚”が、戦列を離れることになった。ロッキーズのミッキー・モニアック外野手が22日（日本時間23日）、右足首の腱炎のため10日間の負傷者リスト（IL）入り。エンゼルス時代に大谷と仲が良かった“弟分”の離脱に「なんてこった」と嘆くファンが目立った。球団が公式X（旧ツイッター）でモニアックのIL入りを発表すると、米メディア