モニアックが右足首の腱炎で負傷者リスト入り

覚醒の兆しを見せつつあった大谷翔平投手の“元同僚”が、戦列を離れることになった。ロッキーズのミッキー・モニアック外野手が22日（日本時間23日）、右足首の腱炎のため10日間の負傷者リスト（IL）入り。エンゼルス時代に大谷と仲が良かった“弟分”の離脱に「なんてこった」と嘆くファンが目立った。

球団が公式X（旧ツイッター）でモニアックのIL入りを発表すると、米メディアも次々に反応。MLB公式サイトでロッキーズ番を務めるトーマス・ハーディング記者によると、5月12日（同13日）〜14日（同15日）に行われた敵地でのパイレーツ3連戦の守備中に負傷したという。突然、グラウンドでの躍動が見られなくなり、ファンも困惑する事態となった。

ロッキーズに移籍して2年目の今季、モニアックはメジャーでも屈指の打棒を発揮。22日（同23日）時点で、リーグ7位タイの12本塁打を放ち、リーグ4位のOPS.942をマークするなど、堂々たる打撃成績を残していた。エンゼルス時代から積み上げてきたものが、完全開花しようとしていた矢先のアクシデントとなった。

SNS上のファンからは悲痛なコメントが相次いだ。「打線が終わってしまう」「モニアックIL? どうなっとんねん」「なんと…好調だったのに」「ミキモニェェェ」「怪我してたんかい」「Nooooooooooo」といった声が寄せられ、モニアックの覚醒に水を差す報せに落胆していた。（Full-Count編集部）