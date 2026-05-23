初回2死から6失点…イニング終了まで40分■ヤクルト 6ー0 DeNA（23日・横浜）DeNAは23日、横浜スタジアムでヤクルトと対戦し0-6で完封負けを喫した。先発の入江大生投手が自己ワーストの6失点で初回にKO。試合後、相川亮二監督は「40分くらいですかね。野手が初回からそれだけ守るのはなかなかしんどいし、リズムに乗らない」と右腕に苦言を呈した。初回、入江はテンポよく2死にするも、最後の3つ目のアウトを奪うまで約40分を