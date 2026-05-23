初回2死から6失点…イニング終了まで40分

■ヤクルト 6ー0 DeNA（23日・横浜）

DeNAは23日、横浜スタジアムでヤクルトと対戦し0-6で完封負けを喫した。先発の入江大生投手が自己ワーストの6失点で初回にKO。試合後、相川亮二監督は「40分くらいですかね。野手が初回からそれだけ守るのはなかなかしんどいし、リズムに乗らない」と右腕に苦言を呈した。

初回、入江はテンポよく2死にするも、最後の3つ目のアウトを奪うまで約40分を要した。3番の内山に二塁打を許すと、続くオスナの右前適時打で失点。その後もヤクルト打線の勢いを止められず、2死から6安打1四球で6失点。初回だけで60球を投げる乱調で痛恨KOとなった。

相川監督は「（相手打線に）しっかり捉えられて、初回からああいう展開になってしまった。追いかけるしかなく、苦しいスタートになった」と振り返った。今季からルーキーイヤー以来の先発に挑戦している入江だが、5度目の先発マウンドでも初勝利を掴むことができなかった。

打線もヤクルト先発・高梨の前に沈黙。最後まで得点をあげることができず試合終了を迎えた。指揮官は「多くのファンの方が来てくれているので、追い上げる姿を見せないといけなかった。今日はそういう姿が見せられなかった」と、3安打に終わった打線にも奮起を促した。（Full-Count編集部）