3歳上1勝クラス・ドウアドバンテージと武豊騎手競馬のおはなし

2番人気のドウアドバンテージがハナ差の差し切り勝利 通算4995勝目

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 6月27日函館7Rで武豊騎乗のドウアドバンテージが勝利した
  • ハナ差の差し切りで通算4995勝目を記録し5000勝まであと5勝に迫った
  • 武豊は自身のブログで節目の5000勝への思いをすでに明かしていた
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