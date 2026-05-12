「みじめだなんて思うのはやめる」みんなにわかって貰えなくても、自分が強くなれば大丈夫、と彼女の中に強い決意が芽生えた。【漫画】本編を読むライブドアブログ「ゆる漫画ブログ」やInstagramで作品を発信している、ゆっぺ(@yuppe2)さん。実話をもとに描いた「親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話」は、多くの読者の心をつかみ、「人生で大切なことが詰まっている」と反響を呼んだ作品だ。今回は、主人公・キ