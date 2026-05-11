東京都、埼玉県、千葉県にあるスーパーマーケット「スーパーベルクス」は、週ごとにチラシを掲載しています。最新のチラシから、お得な商品をピックアップして紹介します。チラシの売り出し期間は、2026年5月9日から15日までです。レタス、キャベツは160円ベルクスといえば、日替わりセール。11日以降の注目商品を紹介します。11日（月）は、ニップン「オーマイ スパゲッティ 1.5mm／1.7mm」（各300g）は各106円です。12日（火）は