長く続いた超低金利時代が終わり、預金金利が少しずつ動き始めた。銀行を取り巻く環境は今、大きな転換期を迎えている。金利や手数料、サービスを比べれば、家計にプラスになることも。暮らしに密着した銀行だからこそ、この機会に自分に合った一行を選びたい。【写真】金利も手数料もこんなに違う！プロ注目の“お得銀行5選”横並び時代から預金金利に変化の兆し「銀行なんてどこも同じ」と、何十年も同じ銀行口座を使い続けて