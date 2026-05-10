『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した蓬莱 舞「制コレ22」のグランプリで、俳優としても活躍中の蓬莱 舞（ほうらい・まい）が、5月11日（月）発売『週刊プレイボーイ21号』のグラビアに登場。16歳から始まった物語は、20歳で新章へ。その眼差しも、その仕草も、色気を帯びていく――。【写真】色気を帯びていく蓬莱 舞のグラビア＊＊＊【クレーンゲームにハマってます】――今回は和風というか、少しレトロな雰囲気のグラ