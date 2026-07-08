フランスの極右政党「国民連合」を率いるマリーヌ・ルペン氏が来年春に予定されているフランス大統領選に出馬する方針を正式に発表しました。マリーヌ・ルペン氏「私が2027年（の大統領選）に立候補できないシナリオはもうありません」フランスの極右政党「国民連合」を率いるマリーヌ・ルペン氏は、7日、テレビ番組に出演し、来年の春におこなわれるフランスの大統領選に出馬する方針を表明しました。ルペン氏は、EU議会議員時代