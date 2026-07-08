アメリカ中央軍は、イランによるホルムズ海峡での商船に対する攻撃への報復措置として、イランへ攻撃を行ったと明らかにしました。アメリカ中央軍は7日、「イランが国際海域で商船に攻撃を行った代償を払わせるため」として、「精密誘導兵器を使いイランの防空システムや沿岸のレーダー施設など80か所以上を攻撃した」とSNSで発表しました。中央軍は、「停戦合意に対する明白かつ危険な違反だ」と主張。アメリカのニュースサイト「