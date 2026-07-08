アメリカで建国250周年を祝うため打ち上げられた花火により、首都ワシントンの大気汚染が一時、世界の主要都市の中で最悪になったことが分かった。ワシントンでは4日深夜、建国250周年の祝賀イベントで85万発ほどの花火が約40分間にわたり打ち上げられた。記者リポート：花火の影響で、空には煙が立ちこめているのがわかります。ニューヨーク・タイムズは7日、花火の後、ワシントンでぜんそくなどのリスクを高める「PM2.5」の濃度