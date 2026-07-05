5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのTBS系ゴールデンプライム帯初となる冠番組『M!LKの爆裂ミッション』が、7月7日午後10時から放送される。それに先立って、番組収録を終えたばかりのスタジオで囲み取材が行われ、メンバーの佐野勇斗、塩崎太智（※崎＝たつさき）、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人が出席。グループの歴史に刻まれる大きな一歩に歓喜する一方で、バラエティの洗礼とも言える超過酷なロケの裏側を、一言一言に熱