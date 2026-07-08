三重県警察本部読売新聞オンライン

三重県の田んぼに白骨遺体…18年前に暴力団幹部を殺害した疑いで男を逮捕

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 18年前の山口組系暴力団幹部殺害事件で45歳の会社員が逮捕された
  • 黒木広幸容疑者（45）は2008年9月頃、同じ組の武藤友也さんを名古屋市
  • 内のビルで殺害した疑いがあり、三重県警が7日に殺人容疑で逮捕した
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