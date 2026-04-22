NOIRLab（アメリカ国立光学・赤外天文学研究所）は2026年4月15日付で、これまでで最大かつ最高解像度となる宇宙の3Dマップ（三次元宇宙地図）が完成したと発表しました。期待を大きく上回るデータが得られており、宇宙の謎に迫る分析がさらに進むと期待されています。期待を上回った5年間の観測成果今回発表された宇宙の3Dマップは、キットピーク国立天文台（アリゾナ州）にある口径4mのメイヨール望遠鏡に設置された観測装置「DES