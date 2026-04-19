現職と新人の一騎打ちとなった高畠町長選挙は19日朝から投票が始まっています。期日前投票を除いた午前11時現在の推定投票率は14.55パーセントで、前回4年前の午前10時現在を2.3ポイント上回っています。高畠町長選に立候補しているのは届け出順に新人で前の町議会議員の山木義昭さん（68）と現職で再選を目指す高梨忠博さん（77）です。投票日の19日、町内17か所の投票所で午前7時から投票が始まりました。町の選挙管理委員