2月2日（月）より、4週連続で「怪奇ファイル2026冬」（出演：日向坂46・正源司 陽子、日向坂46・藤嶌 果歩、齋藤 陽アナウンサー ナレーター：日野 聡 ※2月9日（月）は深夜1時25分放送予定）を放送中！番組では、恐怖の実話を完全再現！「テレ東プラス」では、「ファイル1 法律事務職員 死を招く監視者」の内容を紹介する。【動画】死後3週間経過「普通じゃない」目を見開き、叫ぶような死に様…防犯カメラに映った奇怪な最期※本