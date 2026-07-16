◇米男子ゴルフツアー全英オープン第1日（2026年7月16日英国ロイヤルバークデールGC＝7223ヤード、パー70）21年マスターズ以来のメジャー2勝目を狙う松山英樹（34＝LEXUS）は1バーディー、3ボギーの2オーバー72で第1ラウンドを終えた。ホールアウト時点で84位だった。U―NEXTのインタビューでは「ショットが思うようにコントロールできない中で、途中からフェアウエーキープはできるようになったけど、ずっとアイアン