インテルナシオナルDFヴィクトル・ガブリエルが対象となったブラジルで“異例の裁定”が下った。スポーツ専門局「ESPN」は現地時間7月28日、「インテルナシオナルのDFが、ガブリエル・ペックが脚の骨折から復帰するまで出場停止処分を受ける」と報じた。インテルナシオナルのDFヴィクトル・ガブリエルは、7月22日のリーグ戦でクルゼイロのFWガブリエル・ペックにタックルした際に接触。左脛骨を骨折させてしまった。ペックはク