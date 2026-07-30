ロシアによる攻撃の中、キーウの街並みの上空に立ち上る煙＝30日/Sergei Supinsky/AFP/Getty Imagesキーウ（CNN） ウクライナ空軍は現地時間30日未明、ロシアがウクライナの首都キーウなどの都市に向けてミサイルを発射したと明らかにした。このわずか数時間前、ゼレンスキー大統領はロシア政府が「大規模攻撃」を準備していると警告していた。地元軍政当局によると、キーウへの攻撃で少なくとも1人が死亡した。ウクライナ空軍によ