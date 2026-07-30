日本プロ野球界のオールスターといえば “夢の祭典” と呼ばれ、セ・パ両リーグの選ばれし選手たちのプレーを、ファンは固唾を飲んで見守ったものだった。古くは江夏豊（阪神）の9者連続三振、PL学園の同期、桑田真澄（巨人）と清原和博（西武）の真剣勝負、新庄剛志（日ハム）のホームスチール、そして藤川球児（阪神）対カブレラ（西武）の全球ストレート宣言からの勝負などなど……。数々の名場面、名勝負を生み出し、だか