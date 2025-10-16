2026年4月から、自転車の交通違反に反則金（いわゆる“青切符”）が導入される。【写真】自転車の交通ルール違反、罰金がこんなに！対象となる違反は113項目にのぼり、金額は3000円から1万2000円。SNSでは「もう自転車乗れない」「厳しすぎる」といった声が相次いでいる。 「歩道も走れないの？」投稿に共感と困惑の声話題のきっかけとなったのは、SNSでお金や生活情報を発信する「ひいらぎ」さん（@hiiragi2280）の投稿だ