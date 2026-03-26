徳島市のふれあい健康館で3月25日、コンサート中の地震を想定した「避難訓練歌声コンサート」が行われました。この訓練は、徳島市のふれあい健康館が、南海トラフ地震などの災害発生時に来館者の円滑な避難を促そうと、今回、初めて行いました。訓練は、約90人が参加した歌声コンサートの最中に震度6強の地震が発生したとの想定で行われました。「今はもう、動かないその時計～」（訓練）「大地震です」地