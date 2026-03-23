今月20日、三重県亀山市の新名神高速道路で、子ども3人を含む6人が死亡した事故で、逮捕された大型トラックの運転手の女が「前をしっかり見ていなかった」と供述していることがわかりました。この事故は、今月20日、亀山市の新名神高速下りの野登トンネルの出口付近で、大型トラックが渋滞で止まっていた乗用車に追突するなどして、車3台が炎上し、子ども3人を含む6人が死亡したものです。大型トラックを運転していた水谷水都代容