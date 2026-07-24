イベントに出席したたくろうの赤木裕デイリースポーツ

たくろう赤木裕 銀座での散財明かす「3000円のパンケーキ」でも心に余裕

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • カシオのAIペットロボ「モフリン」新色さくら色の発表会が都内で開催
  • 出席したM-1王者・たくろうの赤木裕が銀座での散財ぶりを明かした
  • 後半のオファー減少に触れつつ「まだまだ動けます」と力強くアピール
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