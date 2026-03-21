キッチンがすぐ散らかる、掃除が面倒…その原因は「当たり前に置いているもの」かもしれません。20年汚部屋で暮らしていたおさくさん（30代）は、片付けをきっかけにキッチンの水切りかごや台ふきなどを処分。すると、家事の手間がぐっと減ったといいます。おさくさんがキッチンでやめて正解だったことを詳しく紹介します。1：水切りかごは置かない水切りかごを使っていた頃は、ヌメッてしまったり赤カビができたり、どうしても掃