事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（34）が21日までにXを更新。沖縄県名護市辺野古沖で、小型船2隻が転覆し、修学旅行中の高校の女子生徒ら2人が死亡した事故をめぐり、日本保守党の百田尚樹代表が「自分で乗ったんでしょ」などと「“自己責任論”」を浴びせたとする記事を引用した上で、絶句した。猪狩が引用した記事は、女性自身が報じた「『自分の意思で乗ったんでしょ』保守党