【グレンデール（米アリゾナ州）共同】米大リーグ、ドジャースの大谷翔平が18日、アリゾナ州グレンデールでオープン戦に出場後、取材に応じ、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝で敗れた日本代表の選手らに誹謗中傷が相次いでいることに「個人的には言われても気にしない」とした上で「必ずしも全員がそうではない。配慮を持って接していくのはどこにいても変わらない」と自身の考えを語った。日本プロ野球