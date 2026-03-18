◇第6回WBC決勝米国2─3ベネズエラ（2026年3月17日米フロリダ州マイアミ）米国のアーロン・ジャッジ外野手（33＝ヤンキース）が決勝で4打数無安打と沈黙。悲願の世界一を逃し、ベンチでぼう然と歓喜のベネズエラナインを見つめた。“キャプテンアメリカ”は、またしても世界一を逃した。初回2死から主将・ジャッジが見逃し三振に倒れると、歯車が狂った。3回1死からチュラングがチーム初安打となる右前打を放ったも