参議院予算委員会で、公明党の谷合正明参議院議員がドクターヘリのパイロット不足について言及。谷合氏は、ドクターヘリについて「東京や関西圏で運航停止とか休止が相次いでいる」としつつ、「一部の業者の問題もありますが、パイロット養成にも課題がある」と指摘した。 飛行機には公的な養成機関「航空大学」が宮崎、帯広、仙台の三カ所にある。しかし、ヘリコプターには公的な養成機関はない。では、どのよ