スナック菓子『わさビーフ』の山芳製菓は、17日までに同社公式サイトを更新し、ホルムズ海峡封鎖の影響を明らかにした。【画像】ベビースター×わさビーフがタッグ同社は12日付で「製品供給に関する重要なお知らせ」を掲載。「現在、国際情勢の影響によりホルムズ海峡が封鎖され、弊社が製造工程で使用している重油の調達が極めて困難な状況となっております。このため、誠に遺憾ながら弊社工場の操業を一時的に停止せざるを得