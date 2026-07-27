イラン軍の報道官は26日、アメリカ軍による攻撃停止を受け、イランも報復攻撃を停止したと明らかにしました。一方で、ホルムズ海峡の封鎖は継続していると主張しています。イラン軍の報道官は26日、国営テレビで、アメリカ軍による攻撃が2日間、行われなかったことを受けて、イランも報復作戦を停止したことを明らかにしました。その上で、アメリカがイスラエルの圧力などを受けて大規模な空爆に踏み切った場合、イランによる報復