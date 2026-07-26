イランがホルムズ海峡で警告射撃、米軍は港湾封鎖を完全維持と主張共同通信

イランがホルムズ海峡で警告射撃、米軍は港湾封鎖を完全維持と主張

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ホルムズ海峡イランと米軍が対立する状況が続いていると伝えられた
  • イラン国営テレビは革命防衛隊が船舶10隻に警告射撃を実施したと主張
  • 米中央軍はXで港湾封鎖を完全維持し商船計12隻を航路変更させたとした
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