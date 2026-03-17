ワールド・ベースボール・クラシック野球日本代表「侍ジャパン」は、14日（日本時間15日）に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラに5-8で敗れ、連覇を逃した。失意の敗戦直後、ベンチで目撃された33歳の振る舞いに喝采が広がっている。9回2死から大谷が遊飛に倒れ、連覇の夢が消えた侍ジャパン。試合後、ナインはベンチ前に整列し、マイアミまで応援に来てくれたファンへ感謝の一礼を見せ