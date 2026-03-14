謎解きクリエーターでタレントの松丸亮吾（29）が14日、日本テレビ系「シューイチ」（土曜午前5時55分、日曜午前7時30分）に出演。嵐松本潤に驚かされたことを語った。5月31日をもって活動終了する嵐のラストライブツアーが13日、北海道・大和ハウスプレミストドームで開幕した。この話題を受けて松丸は「僕自身も自分の活動で嵐さんに救われてまして」と切り出すと、「『嵐にしやがれ』という番組の中で、謎解きというものを駆け