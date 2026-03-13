「片付けたはずなのに、また机の上に書類がたまっている」。そんな状態を繰り返していませんか？「整理収納アドバイザーとして多くの方の片付けに関わるなかで、この悩みを抱えているご家庭に共通する“ある原因”に気づきました」と話すのは、整理収納アドバイザー1級として数多くの家を整えてきたおまいさん。今回は机の上に書類がたまってしまう原因と、その解決策を教えてくれました。机の上にたまってしまう書類の正体まず