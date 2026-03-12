いよいよ3月19日、選抜高校野球大会が開幕します。県勢として2年ぶりに出場する阿南光高校。大会初日に、愛知の中京大中京との初戦に臨みます。11日に、チームの仕上がりとナインの表情を取材しました。 （阿南光高校 野球部2年・佐藤柊平 主将）「対戦相手 決まって、より一層気合が入ったチーム全体でやっていこうという気持ちです」 地元・阿南市出身の部員が半数以上を占める阿南光高校。団結力と堅守が売り