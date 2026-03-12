いよいよ3月19日、選抜高校野球大会が開幕します。



県勢として2年ぶりに出場する阿南光高校。



大会初日に、愛知の中京大中京との初戦に臨みます。



11日に、チームの仕上がりとナインの表情を取材しました。

（阿南光高校 野球部2年・佐藤柊平 主将）

「対戦相手 決まって、より一層気合が入ったチーム全体でやっていこうという気持ちです」

地元・阿南市出身の部員が半数以上を占める阿南光高校。





団結力と堅守が売りのチームです。秋の県大会5試合でエラーはわずか1。鍛え上げられた守備と粘り強さで、甲子園では強豪私学に立ち向かいます。

（阿南光高校 野球部・髙橋徳 監督）

「守備からリズムよく攻撃につなげたいというチーム方針なので、（甲子園でも）まずは自分たちの役割をしっかりやっていこう」



19日の初戦の相手、愛知の中京大中京は2025年秋の東海大会の優勝校、甲子園では全国最多春夏あわせ11回優勝の古豪です。

（阿南光高校 野球部2年・小田拓門 投手）

「あまり緊張せず、いつも通りで対戦すれば、勝てない相手ではない」

静かに闘志を燃やすのは、小田拓門投手。



制球がよく、試合をつくる能力が高いエースです。



最速138キロのキレと伸びのあるストレート。



緩急、落差のある変化球も織り交ぜ、打者を打ち取ります。

（阿南光高校 野球部2年・小田拓門 投手）

「（中京大中京の）バッターも結構振ってくる感じなので、高めに浮かなければ抑えられる」

「ローボール意識で、打たせてとる意識でいきたい」

バッター陣は基本に忠実。



コンパクトに振り、低く強い打球を心がけます。



秋以降の大会ではチーム打率が2割8分5厘と、切れ目のない打線を作り上げました。

（阿南光高校 野球部・髙橋徳 監督）

「今のも打球の伸びが変わってきた。もともと体力ポイントが2年前（甲子園ベスト8メンバー）よりはるかに平均値が高い」



ポイントゲッターとして活躍が期待されるのが、5番・篠原天翔捕手。



勝負強さが売りで、四国大会では準決勝と決勝であわせて4打点をあげました。

（阿南光高校 野球部2年・篠原天翔 捕手）

「一球で仕留められるよう意識をしている、それ以前にみんながチャンスでまわしてくれるので、周りに感謝したい」



今大会では、初めてDH制が導入されます。



髙橋監督はより多くの選手が活躍できるよう、制度を活用する考えです。

（阿南光高校 野球部・髙橋徳 監督）

「ピッチャーが試合の8割から9割の勝敗を決める重要なポジションと考えているので」

「他の野手がバッターボックスに入って、ピッチャーはピッチングに専念する」

「守備が苦手でバッティングに特化した選手もいる」

「出場機会を増やすのも教育の観点からも必要だと思っている」



公立高校出場はわずか4校と大会史上最少、その一角の阿南光。



強豪私学を倒し公立の光となれるか、注目です。

（阿南光高校 野球部2年・佐藤柊平 主将）

「出るからには優勝目指すが、目の前の勝負を一戦必勝で」

「学校来るときも『がんばれ』と言ってくれる人もいる。その人たちへ恩返しも含め、甲子園がんばりたい」