ワールド・ベースボール・クラシックワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は10日、東京ドームの1次ラウンド・プールC最終戦で日本代表「侍ジャパン」とチェコが対戦。侍ジャパンが9-0で勝利し、4戦全勝とした。チェコは先発のオンジェイ・サトリア投手が4回2/3を3奪三振6安打無失点と好投するなど、終盤まで0-0の大善戦。正々堂々、爽やかな戦いぶりに、4万2340人が集まった東京ドームからは惜しみない拍手が送られた。