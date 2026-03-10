顔だけを露出した全身タイツに、シリコンブラのヌーブラを着用し、「ヌーブラヤッホー」と美声でハモりながらコントを繰り広げた女性漫才コンビの「モエヤン」。2005年に結成され、『エンタの神様』（日本テレビ系）や『爆笑レッドカーペット』（フジテレビ）にも登場してブレイクしたが、2013年に活動休止。2024年に活動を再開させた。「赤色のタイツを着ていた池辺愛さんは、子育てをしながら東京学芸大学の特任助教として