顔だけを露出した全身タイツに、シリコンブラのヌーブラを着用し、「ヌーブラヤッホー」と美声でハモりながらコントを繰り広げた女性漫才コンビの「モエヤン」。

2005年に結成され、『エンタの神様』（日本テレビ系）や『爆笑レッドカーペット』（フジテレビ）にも登場してブレイクしたが、2013年に活動休止。2024年に活動を再開させた。

「赤色のタイツを着ていた池辺愛さんは、子育てをしながら東京学芸大学の特任助教として活躍しています。

青色のタイツの漣（さざなみ）さや香（旧芸名・久保いろは）さんも、子育てしながら舞台の歌唱指導やボイストレーナーとして活動していて、ともに京都芸術大学の非常勤講師でもあります。

インスタライブなどでもコントを披露していますが、当面の目標は、控えめながらXのフォロワーを1000人にすることだそうです。現在は770人なので、もう少しですね」（芸能記者）

その池辺が、3月9日に自身のInstagramを更新。日本テレビの鈴江奈々アナウンサーとのツーショット写真を公開して話題になっている。

「ふたりは慶応大学の同級生で、大学公認のダンスサークル『JADE』にも在籍していました。今でも家族ぐるみの付き合いが続き、池辺さんはInstagramに《お互いの家族全員で会えたのは久しぶり うちの下の子が5歳男子、奈々の下の子が4歳男子、これまでに会ったときは、まだお互い小さくて一緒に遊ぶ感じではなかったのですが、今回は一緒に遊んでいました》と投稿。

さらに《大学生時代は奈々と私の2人だったのに、今や2家族になり、全員で8人！》と投稿しています。

鈴江さんは、モエヤンが自局の番組に出演するときは、楽屋を訪ねてリラックスできるよう気遣っていたそうです。今でも気が置けない関係なのでしょう」（前出・芸能記者）

2人の笑顔からも、その様子が伝わってくる。