この冬、記録的な少雨で全国的に水不足が懸念されています。県内では今週、まとまった雨が降りましたが、渇水はどれほど緩和されたんでしょうか。最新の状況を取材しました。 これは、2月18日の那賀川の様子。（記者）「見てください、私が立っているこちら、本来は川ですが水がありません」少雨が続いた県内。那賀町の長安口ダムと小見野々ダムの間に位置する出合ゆず大橋周辺では川底が見え、白く乾いていました。 しかし