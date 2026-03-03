「ないとは思いますが、これが宣伝効果を狙ったものなら、国民的グループにしてはチト露骨すぎるような……」（スポーツ紙芸能デスク）なんて声もある。嵐の大野智（45＝写真）が2月28日、5月末をもってSTARTO ENTERTAINMENTを退所すると発表した。二宮和也に求められる“痛いオジサン”からの脱却 「よにの」グアム飲食店での振る舞いが大炎上嵐は3月13日から始まるラストツアーのフィナーレ、5月31日の東京ドーム公演で活動を