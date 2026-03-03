女子プロレスラーがグラビア撮影を明かし、話題になっている。３日までにＸ（旧ツイッター）で「本日発売の週刊スピリッツ表紙だぜぃヒールターンして初めてのグラビア撮影！（今までもほとんどやったことないけど）」と明かしたのは、ＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）などバラエティーでも人気上昇中の上谷沙弥。「普段誰にも見せない素顔がギュッと詰まってるので覗いてみてね。沙弥様としもべだけのひみ